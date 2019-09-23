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Правительство доработало предложения о прожиточном минимуме для должников

Правительство доработало механизм обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячной оплаты труда (МРОТ), необходимого для должников. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить взыскивать в счет долгов доходы граждан в размере величины прожиточного минимума. Соответствующие поправки в ст. 138 Трудового кодекса будут рассмотрены в первом чтении на осенней сессии нижней палаты парламента.

В настоящее время судебные приставы имеют право взыскивать с зарплаты должников половину их дохода, при этом не учитывая размера МРОТ. В результате граждане, имеющие долги, могут оказаться без средств к существованию.

В январе 2018 года «Известия» сообщали, что правительственная комиссия отклонила инициативу парламентариев, запрещающую списывать последние деньги со счетов россиян в счет судебных долгов. Поправки впервые были внесены в ноябре 2017 года. Речь шла в том числе о том, что после взыскания на счетах должников должна быть сумма не меньше прожиточного минимума.

В конце августа Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во втором квартале 2019 года в размере 11 185 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 12 130 руб., для пенсионеров — 9236 руб., для детей — 11 004 руб. 19 сентября также стало известно, что правительство одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года на 7,5%, до 12,13 тыс. руб. в месяц. Сейчас размер МРОТ составляет 11,28 тыс. руб.

Теги: Максим Орешкин, должники, МРОТ
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