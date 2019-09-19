Правительство России одобрило повышение МРОТ на 7,5%

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12,13 тыс. руб. в месяц, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, разосланного в четверг.

Отмечается, что установленный МРОТ на 7,5% превышает текущий. Его увеличение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Для повышения минимального размера оплаты труда потребуется 20,9 млрд руб. из средств бюджетов регионов России и федерального бюджета страны.



В августе Минтруд России разместил предложения по повышению минимального размера оплаты труда. Сейчас размер МРОТ составляет 11,28 тыс. руб.