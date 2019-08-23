Минтруд установил новый прожиточный минимум в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,01 +0,41 EUR Бирж. 73,03 +0,35 Brent 58,75 -1,90% USD Нал. 66,37 65,47 EUR Нал. 73,47 72,49 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1067 -0,0013 BTC/USD Бирж. 10 175,00 +55,00 IMOEX 2 664,53 -0,40% RTSI 1 272,16 -0,82% DJIA 26 252,24 +0,19% Nasdaq 7 991,39 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,41%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+19,37%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,41%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+19,37%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Кабмин предложил Госдуме запретить кондиционеры на исторических зданиях Общество, 15:46 Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки Общество, 15:33 Кейс «Обуви России» по запуску пунктов выдачи сторонних онлайн-заказов Pro, 15:31 Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны Общество, 15:31 Путин и Эрдоган провели переговоры после обострения ситуации в Идлибе Политика, 15:23 Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 Общество, 15:23 В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США Политика, 15:22 Суд принял иск метрополитена к организаторам акций в Москве Политика, 15:19 Минтруд установил новый прожиточный минимум в России Общество, 15:16 «Все, что душе угодно».: Мантуров объяснил, почему Aurus дороже Bentley Авто, 15:14 Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Спорт, 15:12 Медведев потребовал сохранить зарплату при переходе на четырехдневку Общество, 15:10 Что ждет российский рынок заменителей грудного молока Pro, 15:08 Кремль исключил возможность повторения в России чернобыльского сценария Общество, 14:56
Общество ,  
0 
Минтруд установил новый прожиточный минимум в России

Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11 185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из текста документа, величина прожиточного минимума в целом по стране за II квартал 2019 года составит 11 185 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 12 130 руб., для пенсионеров — 9236 руб., для детей — 11 004 руб. Таким образом, в сравнении с прошедшим кварталом прожиточный минимум на душу населения и для детей поднимется на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

Экономика
Почему уровень бедности в стране не снижается

Минтруд выступал с соответствующим предложением о повышении прожиточного минимума на душу населения и по основным демографическим группам в июле по согласованию с Минэкономразвития и Минфином. В I квартале 2019 года прожиточный минимум на душу населения составлял 10 753 руб., для трудоспособного населения — 11 653 руб., детей — 10 585 руб. и пенсионеров — 8894 руб.

В конце июля премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Новые правила должны помочь избежать необоснованного занижения показателя при расчете дополнительных выплат.

Теги: Минтруд, прожиточный минимум
Материалы по теме
Минтруд опубликовал на своем сайте предложения по повышению МРОТ
Общество
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter