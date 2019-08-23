Минтруд установил новый прожиточный минимум в России

Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11 185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из текста документа, величина прожиточного минимума в целом по стране за II квартал 2019 года составит 11 185 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 12 130 руб., для пенсионеров — 9236 руб., для детей — 11 004 руб. Таким образом, в сравнении с прошедшим кварталом прожиточный минимум на душу населения и для детей поднимется на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

Минтруд выступал с соответствующим предложением о повышении прожиточного минимума на душу населения и по основным демографическим группам в июле по согласованию с Минэкономразвития и Минфином. В I квартале 2019 года прожиточный минимум на душу населения составлял 10 753 руб., для трудоспособного населения — 11 653 руб., детей — 10 585 руб. и пенсионеров — 8894 руб.

В конце июля премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Новые правила должны помочь избежать необоснованного занижения показателя при расчете дополнительных выплат.