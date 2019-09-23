Два самолета ВВС США заметили у границ России на Балтике и Черном море

Два самолета ВВС США заметили у границ России на Балтике и Черном море

Американские военные самолеты в понедельник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи российских границ на Балтике и Черном море. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.

Согласно его данным, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение трех часов выполняли задание вблизи морской и сухопутной границ Калининградской области.

Кроме того, у границ России на Черном море многочасовой полет провел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, который базируется на греческом острове Крит. Он совершил разведывательный полет вдоль юго-западных берегов Крыма.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что военные из совместной миссии Румынии, США и Украины с 23 по 27 сентября проведут наблюдательный полет над территорией страны.