Военные США, Украины и Румынии проведут наблюдательный полет над Россией

С 23 по 27 сентября военные из совместной миссии Румынии, США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает газета российского Минобороны «Красная звезда».

Операцию проведут на румынском самолете Ан-30, который стартует с подмосковного аэродрома Кубинка. Во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту проконтролируют соблюдение установленных параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. Газета отмечает, что наблюдательный самолет Ан-30 не предназначен для применения какого-либо оружия.

Российские военные, в свою очередь, в этот период проведут наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над территорией Словении с аэродрома открытого неба Любляна. Максимальная дальность полета составит 500 км, на борту также будут находиться словенские специалисты.

С 22 по 30 сентября российские инспекторы проводят наблюдательный полет над территорией США. Инспекция проходит в рамках реализации Договора по открытому небу на российском самолете Ту-154М ЛК-1 с аэродрома Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 км.