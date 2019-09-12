Два самолета ВВС Великобритании провели разведку у западных границ России

Самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Великобритании совершил полет вдоль границы Ленинградской и Псковской областей. Это следует из данных сервиса слежения PlaneRadar в Twitter.

По данным ресурса, в 18:50 мск Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 заметили в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Другой британский самолет-разведчик Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666 в 18:45 мск произвел разведывательный полет около границ Калининградской области.

В середине августа беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4A провел полет над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма. Как сообщало Минобороны в конце августа, только за одну неделю у границ России были замечены 27 самолетов-разведчиков.