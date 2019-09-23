Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста актера Устинова

Мосгорсуд не будет рассматривать жалобу прокуратуры на продление ареста Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия к бойцу ОМОНа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Сняли в связи с тем, что адвокат отозвал жалобу, так как вопрос по мере пресечения был решен еще в пятницу», — заявили в пресс-службе суда.

Сейчас Устинов находится под подпиской о невыезде. Его освободили из СИЗО 20 сентября.

Устинова осудили на 3,5 года по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину во время задержания на несанкционированной акции 3 августа. В поддержку Устинова выступил ряд его коллег, в том числе телеведущий Иван Ургант, актеры Сергей Безруков и Данила Козловский, артисты московских театров.