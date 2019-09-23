Владелец судна сообщил об освобождении захваченных у Камеруна моряков

Пираты освободили моряков грузового судна «Мармалайта», в том числе трех россиян, захваченных в середине августа у берегов Камеруна. Об этом сообщается на сайте немецкой компании MC-Schiffahrt (владелец корабля).

«После переговоров с пиратами мы смогли наконец добиться безопасного освобождения нашей команды», — говорится в заявлении. Моряки не пострадали и прибыли в аэропорт Франкфурта (Германия) в минувшее воскресенье, 22 сентября, уточнили в компании.

Грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, было захвачено пиратами 16 августа у берегов Камеруна. В МИД России сообщали, что в плену оказались восемь из 12 членов экипажа, среди них трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.

В конце августа в посольстве России в Яунде заявили, что судовладельцу MC-Schiffahrt удалось договориться с пиратами о доставке еды и медикаментов похищенным морякам. В диппредставительстве добавили, что, предположительно, они находятся в Нигерии.