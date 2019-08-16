В МИДе сообщили о работе над освобождением захваченных пиратами россиян

В МИДе сообщили о работе над освобождением захваченных пиратами россиян

В МИД России сообщили РБК, что занимаются выяснением ситуации с захватом у берегов Камеруна судна, на котором находились россияне. Российское посольство на месте уже ведет переговоры с местными чиновниками и силовиками.

«Пока нет дополнительной информации, занимаемся выяснением ситуации», — заявили в МИД России на вопрос РБК, выдвигали ли захватчики какие-либо требования. По данным дипведомства, на судне могли находиться трое российских граждан.

В посольстве России в Республике Камерун сообщили, что ведут переговоры с местными властями. «Посольство находится во взаимодействии с камерунскими властями, с центром по противодействию пиратству в Гвинейском заливе, и с судовладельческой компанией с той целью, чтобы российские граждане были как можно скорее освобождены», — заявили РБК в посольстве.

Ранее МИД сообщил, что в районе порта Дуала Республики Камерун пираты захватили грузовое судно «Мармалайт», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Нападавшие взяли в плен восемь членов экипажа, в том числе трех россиян.