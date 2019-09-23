Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК

Мосгорсуд признал законным постановление Басманного районного суда Москвы об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил без изменения решение районного суда об аресте счета ФБК», — заявили в суде.

В августе счета ФБК были арестованы в рамках дела по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

По версии следствия, с 2016 по 2018 год близкие к ФБК люди и сотрудники фонда легализовали через счета организации около 1 млрд руб., полученных преступным путем. Следствие считает, что соучастники «для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» денежными средствами внесли сумму на расчетные счета нескольких банков, после чего перевели сумму на счета ФБК. В сентябре обыски в рамках дела прошли у волонтеров Навального более чем в 40 регионах, некоторым активистам заблокировали банковские счета.