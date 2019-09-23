В Петербурге эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах

В Петербурге эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах

В Петербурге эвакуировали четыре школы, сообщает «Фонтанка». В региональном управлении МВД подтвердили РБК, что в четырех учебных заведениях ведется проверка.

По данным «Фонтанки», эвакуацию провели в 291-й и 546-й школах Красносельского района, 470-й школе в Калининском районе и 170-й школе в Колпино. В школе № 170 в разговоре с РБК факт эвакуации не подтвердили.

«Поступило сообщение о бесхозном предмете. Проводится проверка», — сообщил РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

На вопрос, во всех ли четырех школах проводится проверка, Степченко ответил утвердительно, но уточнить их номера отказался.

«У нас в комитете есть информация о трех образовательных учреждениях, в которые поступили сообщения — письма на электронную почту — о возможном минировании. Это школы № 291 и № 546 Красносельского района и № 470 Калининского района. Школы работают по отработанному порядку», — сообщил РБК пресс-секретарь комитета по образованию Санкт-Петербурга Даниил Борисов.