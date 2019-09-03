В Москве эвакуировали Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе

В Москве эвакуировали Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе

Порядка 200 человек эвакуировали из здания Павелецкого вокзала в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После того как неизвестный сообщил в полицию о минировании вокзала, на место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. В настоящее время вокзал работает только на выход, подтвердил источник агентства.

Представитель экстренных служб столицы сообщил агентству «РИА Новости», что после анонимной угрозы эвакуировали пассажиров и персонал.

РБК направил запрос в пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Проверочные мероприятия на Павелецком вокзале проведены. Предметов опасных не обнаружено. Вокзал работает в штатном режиме», — сообщили позднее РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.