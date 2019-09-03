В Люблинском районе Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

В Москве в районе Люблино из школы №2121 на Краснодарской улице из-за сообщения о минировании эвакуировали более 350 человек. Об этом РБК сообщила директор школы Елизавета Чиркова.

По ее словам, сообщение о минировании поступило примерно в 14:20. «Сразу были оповещены все службы. Группа прибыла оперативно. Были эвакуированы 300 учеников и 52 работника учреждения, в том числе учителя. В настоящее время все необходимые мероприятия проведены, здание обследовано сотрудниками полиции и кинологами с собаками», — рассказала Чиркова. Директор отметила, что дети и работники школы смогли вернуться в здание через час после сообщения. Сейчас школа работает в штатном режиме.

16 июля из-за сообщения с угрозой взрыва экстренно эвакуировали корпус Высшей школы экономики на Мясницкой улице в центре Москвы. Письмо о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту приемной комиссии университета в 10:13. Всего были эвакуированы около 300 человек. Информация о заложенном устройстве не подтвердилась.