Врачи оценили состояние получивших ожоги от горящего масла в Турции детей

В Екатеринбурге продолжают лечение мальчики, получившие ожоги горящим маслом во время файер-шоу в турецком отеле. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

«Состояние [детей] удовлетворительное. [Они находятся в] ожоговом отделении ГДКБ №9», — сказал РБК Шестаков.

Ранее региональный минздрав сообщил, что пострадавшие дети вернулись в Екатеринбург, их разместили в ожоговом отделении детской городской клинической больницы №9.

Во время шоу в курортном поселке Кестель из-за ошибки повара на постояльцев отеля попало горящее масло. В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе два мальчика в возрасте 3,5 года и десять лет, сообщал отец детей. По его словам, у одного из них обгорели руки и голова и есть ожоги 16% тела, а у второго мальчика поражение 27% тканей. В числе пострадавших была и россиянка 1995 года рождения, ее выписали из турецкой больницы, и она с семьей вернулась домой. По факту инцидента управление СК по Свердловской области начало проверку.