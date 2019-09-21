Получившие ожоги горящим маслом в Турции дети вернулись в Екатеринбург

В Екатеринбург вернулись двое детей, получившие ожоги горящим маслом во время файер-шоу в турецком отеле. Об этом сообщается на сайте Минздрава Свердловской области.

Как говорится в заявлении, они благополучно приземлились в аэропорту Кольцово. После мальчиков разместили в ожоговом отделении детской городской клинической больницы № 9.

Детей полностью осмотрят специалисты, которые затем примут все необходимые меры для их лечения, отмечает ведомства. В больнице находится заместитель министра здравоохранения Елена Чадова. С момента сообщений об инциденте ситуация находится на контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Двое мальчиков трех с половиной и десяти лет из Екатеринбурга пострадали во время шоу с огнем в турецком отеле Club Paradiso. Как сообщал очевидец, повар допустил ошибку, из-за которой горячее масло вылилось на зрителей. Отец мальчиков сообщал, что у одного его сына ожоги 16% тела, у второго — поражение 27% тканей.