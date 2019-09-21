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Получившие ожоги горящим маслом в Турции дети вернулись в Екатеринбург

В Екатеринбург вернулись двое детей, получившие ожоги горящим маслом во время файер-шоу в турецком отеле. Об этом сообщается на сайте Минздрава Свердловской области.

Как говорится в заявлении, они благополучно приземлились в аэропорту Кольцово. После мальчиков разместили в ожоговом отделении детской городской клинической больницы № 9.

Детей полностью осмотрят специалисты, которые затем примут все необходимые меры для их лечения, отмечает ведомства. В больнице находится заместитель министра здравоохранения Елена Чадова. С момента сообщений об инциденте ситуация находится на контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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Генконсульство сообщило о состоянии облитых горящим маслом в Турции детей

Двое мальчиков трех с половиной и десяти лет из Екатеринбурга пострадали во время шоу с огнем в турецком отеле Club Paradiso. Как сообщал очевидец, повар допустил ошибку, из-за которой горячее масло вылилось на зрителей. Отец мальчиков сообщал, что у одного его сына ожоги 16% тела, у второго — поражение 27% тканей.

Кроме детей, пострадали еще шесть человек, включая взрослую россиянку. Генконсульство Роcсии в Анталье 20 сентября сообщило, что девушку 1995 года рождения уже выписали и она вместе с семьей улетела домой. После случившегося СК по Свердловской области начал проверку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ее ход.

Теги: Екатеринбург, российские туристы, пострадавшие, Турция
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