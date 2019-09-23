Конструктор заявил о работе над истребителем шестого поколения в России

В России ведется работа над созданием шестого поколения истребителей, сообщил генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов, передает «РИА Новости».

Ключевым отличием от предыдущих аппаратов будет то, что в базовом варианте истребитель планируется создать беспилотным, то есть возможность пилотирования будет выборочной. «Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т.д.», — добавил Хохлов.

Новейшим российским боевым самолетом является Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения, разработанный Объединенным конструкторским бюро им. П.О.Сухого. Точные характеристики самолета не раскрываются. Известно, что он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля» и малозаметен. С февраля 2018 года истребители Су-57 проходили испытания в боевых условиях в Сирии, а в конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о заключении госконтракта на покупку 76 истребителей: машины должны быть поставлены в армию до 2028 года.

Ранее прототипом истребителя шестого поколении источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе называл ударный беспилотник «Охотник». По данным собеседника агентства, летательный аппарат может работать в автономном режиме и развивать скорость до 1 тыс. км/ч. В Минобороны сообщали, что «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, делающих его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.