Рынок ипотеки в России продолжил падение

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В августе 2019 года число выданных ипотечных кредитов снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их объем — на 15%. Об этом говорится в релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ), поступившем в РБК.

По данным бюро, всего в августе было выдано 96,54 тыс. ипотечных кредитов на сумму 211,73 млрд руб., а в прошлом году — 121,23 тыс. кредитов на 250,19 млрд руб.

Рост среднего чека по ипотеке за год составил 6% — с 2,06 млн до 2,19 млн руб.

ОКБ отмечает, что в годовом выражении рынок ипотеки продолжает снижаться, несмотря на прирост в текущем августе по сравнению с июлем.

В июле, по данным ОКБ, количество ипотечных кредитов снизилось на 26% в годовом выражении, объем — на 20%. В этом месяце банки выдали 84,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 184,3 млрд руб.