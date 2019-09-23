Четыре человека погибли в пожаре в Саратовской области

В Саратовской области Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели четырех человек в результате пожара в Аткарском районе области. Об этом сообщается на сайте ведомства по региону.

Пожар произошел 23 сентября в частном доме, расположенном в селе Озерное. Сообщение о нем поступило около 5:00 по местному времени (4:00 мск). После тушения огня из дома были извлечены четыре тела — хозяина дома (1964 года рождения), его сожительницы (1991 года рождения), их односельчанки (1962 года рождения), личность четвертого погибшего устанавливается. По предварительной версии, причиной пожара могло стать газовое отопление.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и точную причину смерти погибших.

В воскресенье, 22 сентября, три человека погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии. Сгорели частный дом и гараж. Во время тушения были обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка.