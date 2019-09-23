В Иркутске при пожаре в жилом доме погиб ребенок

В Иркутске в результате пожара в четырехэтажном жилом доме погиб ребенок. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Пожар произошел в воскресенье, 22 сентября, в жилом доме на улице Красногвардейская. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 18:22 по местному времени (13:22 мск). 25 человек эвакуировались из дома самостоятельно, еще трое жильцов были спасены сотрудниками пожарной службы со второго этажа здания при помощи трехколенной лестницы. В квартире, где начался пожар, находились двое детей — девочка в возрасте пяти лет и мальчик в возрасте двух лет. Детей в бессознательном состоянии обнаружил отец по возвращении домой. Оба ребенка были госпитализированы в городскую Ивано-Матрёнинскую клиническую больницу, но девочку спасти не удалось.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

В субботу, 21 сентября, двое детей погибли в результате пожара в двухквартирном частном доме в поселке Новокамала Рыбинского района Красноярского края. В одной из квартир в жилом доме загорелся диван на площади 4 кв. м, который потушили до приезда пожарных. Дети 2015 и 2018 годов рождения были госпитализированы в районную больницу города Заозерный с отравлением угарным газом, но спасти их не удалось.