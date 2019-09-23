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Генерал США пожаловался на действия России в Черном море

Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников. Об этом в интервью украинскому изданию «Сегодня» заявил генерал и командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, когда страны НАТО объявляют районы, где будут проводиться очередные учения, российский флот перекрывает подступы к этим акваториям. «Когда мы объявляем места для проведения наших учений, они просто закрывают их. Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — сказал он.

Не исключил Ходжес и вероятность того, что Россия в будущем может блокировать отдельные районы Черного моря для обеспечения безопасности своей инфраструктуры, такой как трубопроводы. «Безусловно, это возможный сценарий. Я участвовал в дискуссиях, где рассматривался сценарий блокирования Россией Клайпеды в Литве из-за угрозы трубопроводу «Северный поток». Поэтому я абсолютно уверен, что все умные стратегические мыслители всерьез рассматривают эти сценарии, и мы должны быть к ним готовы», — объяснил он.

Политика
Черноморский флот начал следить за кораблем ВМС США

В июле командование ВМС Украины обвинило российский корабль «Сметливый» в заходе в закрытую зону совместных со странами НАТО учений Sea Breeze — 2019. В Черноморском флоте информацию опровергли, заявив, что корабль отслеживал действия сил НАТО в соответствии с международным правом.

Теги: Черное море, Армия США, военные учения
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