Киев обвинил «Сметливого» в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze

Российский корабль «Сметливый» вошел в закрытую зону проведения международных военных учений Sea Breeze-2019. Такое заявление сделало командование Военно-морских сил Украины на официальной странице ведомства в Facebook.

«Корабль Черноморского флота Российской Федерации «Сметливый» около 8:00 мск 10 июля, провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции», — говорится в сообщении украинских ВМС.

Российскому кораблю направили запрос с фрегата «Гетман Сагайдачный», однако «Сметливый» «сделал вид, что у него проблемы со связью», утверждает командование ВМС Украины.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

Международные учения Sea Breeze-2019, организованные Украиной, США и странами НАТО в Черном море, проходят с 1 по 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В них принимают участие 19 стран, задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 900 человек личного состава. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney.