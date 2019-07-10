Российский флот опроверг проход «Сметливого» в закрытую зону учений НАТО

Черноморский флот опроверг заявления ВМС Украины о том, что российский корабль «Сметливый» вошел в закрытую зону учений See Breeze, проводимых странами НАТО и Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении. В Черноморском флоте заявили, что «Сметливый» действовал в полном соответствии с нормами международного права.

Задачей «Сметливого» был контроль за действиями кораблей НАТО в Черном море, добавили в отделе информационного обеспечения.

Международные учения Sea Breeze-2019, организованные Украиной и странами НАТО в Черном море, проходят с 1 по 12 июля. В них принимают участие 19 стран, в том числе США, задействованы 32 корабля и 24 самолета.