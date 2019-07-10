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CBS $63 (+21,93%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
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Российский флот опроверг проход «Сметливого» в закрытую зону учений НАТО

Черноморский флот опроверг заявления ВМС Украины о том, что российский корабль «Сметливый» вошел в закрытую зону учений See Breeze, проводимых странами НАТО и Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении. В Черноморском флоте заявили, что «Сметливый» действовал в полном соответствии с нормами международного права.

Задачей «Сметливого» был контроль за действиями кораблей НАТО в Черном море, добавили в отделе информационного обеспечения.

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Киев обвинил «Сметливого» в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze

Международные учения Sea Breeze-2019, организованные Украиной и странами НАТО в Черном море, проходят с 1 по 12 июля. В них принимают участие 19 стран, в том числе США, задействованы 32 корабля и 24 самолета.

Командование ВМС Украины заявило, что «Сметиливый» нарушил границы закрытой зоны учений утром 10 июля. Корабль в Киеве обвинили в провоцировании опасной ситуации, поскольку в этом районе проводились практические стрельбы. Российскому кораблю направили запрос с фрегата «Гетман Сагайдачный», однако «Сметливый» «сделал вид, что у него проблемы со связью», утверждает командование ВМС Украины.

Теги: Черноморский флот, учения
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