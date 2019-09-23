Навальный сообщил об обыске у координатора его штаба в Омске

Навальный сообщил об обыске у координатора его штаба в Омске

К координатору омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольге Картавцевой пришли с обыском. Об этом Навальный сообщил в Twitter.

Как уточняется в аккаунте омского штаба, Картавцева на днях вернулась из Санкт-Петербурга, где помогала с наблюдением на выборах.

По данным штаба, Картавцева успела сообщить, что к ней в квартиру звонит полиция, после чего связь с ней оборвалась.

Масштабные обыски у координаторов и волонтеров региональных штабов Навального прошли 12 сентября. Как сообщали в основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией, следственные действия прошли у 200 человек в 43 регионах России в рамках дела об отмывании денег (ст. 174 УК).