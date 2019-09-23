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Навальный сообщил об обыске у координатора его штаба в Омске

К координатору омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольге Картавцевой пришли с обыском. Об этом Навальный сообщил в Twitter.

Как уточняется в аккаунте омского штаба, Картавцева на днях вернулась из Санкт-Петербурга, где помогала с наблюдением на выборах.

По данным штаба, Картавцева успела сообщить, что к ней в квартиру звонит полиция, после чего связь с ней оборвалась.

Общество
Обыски у координаторов ФБК по всей стране. Что важно знать

Масштабные обыски у координаторов и волонтеров региональных штабов Навального прошли 12 сентября. Как сообщали в основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией, следственные действия прошли у 200 человек в 43 регионах России в рамках дела об отмывании денег (ст. 174 УК).

Уголовное дело об отмывании денег через ФБК завели в начале августа. Следствие считает, что сотрудники фонда и близкие к нему люди в 2016–2018 годах легализовали через счета организации около 1 млрд руб., полученных незаконно. Отмечалось, что деньги поступали от неустановленных лиц в рублях и иностранной валюте.

Теги: обыски, Алексей Навальный, ФБК
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