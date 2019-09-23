Премьер Армении сообщил о несостоявшейся встрече с финансистом Соросом

Американский финансист Джордж Сорос хотел встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Всемирном экономическом форуме в январе этого года. Об этом Пашинян сообщил на пресс-конференции в США для армянских и американских журналистов. Запись опубликована в его Facebook.

Премьер пояснил, что встреча не состоялась, потому что у него был плотный график. Его слова были ответом на вопрос о том, знаком ли он с Соросом и встречался ли когда-то с ним.

Журналист пояснил, что Пашиняна и начало «бархатной революции» в Армении связывают с Соросом. На это премьер-министр ответил, что подобное мнение оскорбляет «достоинство всех тех армян, которые делали революцию в 2018 году». «Нас связывают с Соросом те, кого мы уже отправили в мусорку истории», — заявил Пашинян.

В мае этого года Пашинян рассказал, что на революцию ушло $200 тыс. Эти деньги, по его словам, «дарили» армяне из всех стран, включая Россию. «Мы потратили эти деньги, и каждую неделю в процессе революции мы публиковали, сколько денег мы потратили и для чего», — говорил тогда нынешний премьер. Он отметил, что по этой причине у него и у правительства нет теневых обязательств «ни перед одной личностью или корпорацией».