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Политика ,  
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Премьер Армении сообщил о несостоявшейся встрече с финансистом Соросом

Американский финансист Джордж Сорос хотел встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Всемирном экономическом форуме в январе этого года. Об этом Пашинян сообщил на пресс-конференции в США для армянских и американских журналистов. Запись опубликована в его Facebook.

Премьер пояснил, что встреча не состоялась, потому что у него был плотный график. Его слова были ответом на вопрос о том, знаком ли он с Соросом и встречался ли когда-то с ним.

Журналист пояснил, что Пашиняна и начало «бархатной революции» в Армении связывают с Соросом. На это премьер-министр ответил, что подобное мнение оскорбляет «достоинство всех тех армян, которые делали революцию в 2018 году». «Нас связывают с Соросом те, кого мы уже отправили в мусорку истории», — заявил Пашинян.

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В мае этого года Пашинян рассказал, что на революцию ушло $200 тыс. Эти деньги, по его словам, «дарили» армяне из всех стран, включая Россию. «Мы потратили эти деньги, и каждую неделю в процессе революции мы публиковали, сколько денег мы потратили и для чего», — говорил тогда нынешний премьер. Он отметил, что по этой причине у него и у правительства нет теневых обязательств «ни перед одной личностью или корпорацией».

В апреле 2018 года в Армении начались протестные акции. Первоначально активисты выступали против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост главы правительства. Несмотря на это, он был назначен на эту должность, после чего Пашинян объявил о начале «бархатной революции». Спустя несколько дней Саргсян сложил с себя полномочия главы правительства.

Теги: Никол Пашинян, Джордж Сорос, встреча
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