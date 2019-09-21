Трамп объяснил требование оппонентов опубликовать разговор с Зеленским

Президент США утверждает, что демократы пытаются скрыть историю с шантажом украинских властей. Разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп описал фразой «ничего особенного сказано не было»

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Президент США Дональд Трамп посчитал попытку привлечь внимание к его телефонному разговору с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля стремлением скрыть правду от общественности об истинных действиях своих оппонентов.

«Фейковые СМИ и их партнеры из Демократической партии фабрикуют историю из самого обычного разговора с новым президентом Украины. Ничего особенного тогда сказано не было», — написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, излишнее внимание к общению с Зеленским объясняется попыткой отвлечь внимание от требования бывшего вице-президента Джо Байдена к украинскому правительству уволить прокурора, который занимался делом его сына Хантера в обмен на американские инвестиции. «Это требование было просто отвратительным, но фейковые СМИ об этом не рассказывают», — сообщил Трамп.

Ранее Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку его телефонного разговора с Зеленским. Заявление бывшего вице-президента появилось после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что президент США требовал от главы Украины инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, входившего в совет директоров частной газовой компании Burisma Holdings.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко вечером 20 сентября заявил, что никакого давления Трамп на Зеленского не оказывал, а речь идет о попытке втянуть Киев в противостояние между Республиканской и Демократической партиями.

Из-за подозрений в отмывании средств против Burisma велось расследование Генпрокуратуры Украины, однако в 2016-м президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование. В январе бывший вице-президент США рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на $1 млрд.