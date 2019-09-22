Из-за загорания травы в омской деревне сгорело 10 дачных домов

Пожар произошел в омской деревне Половинка, в результате сгорело десять дачных домов. Спасатели ликвидировали открытое горение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Данных о пострадавших не поступало. В ведомстве также сообщили, что в деревне на площади 4 тыс. кв. м загорелась трава, затем огонь перекинулся на дачные дома.

В пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Омского района подтвердили, что предварительной причиной пожара стало сжигание травы на дачах, после чего огонь раздуло ветром. В тушении пожара задействовано более десяти спасательных машин.

Накануне в одном из частных жилых домов Омска произошел пожар. В результате погибли два человека, еще один пострадал.