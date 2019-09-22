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Общество ,  
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В Красноярске на складе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м

В Красноярске загорелась кровля склада на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 11:28 по местному времени (07:28 мск). Загоревшиеся складские помещения находятся на улице Рокоссовского, 18 И.

Красноярская редакция «Комсомольской правды» отмечает, что по этому адресу располагаются склады компаний, которые продают электрооборудование, мототехнику и светотехнику.

В 14:09 (10:09 мск) пожар потушили. На месте работали 30 спасателей и девять единиц специальной техники. В результате никто не пострадал. В пресс-службе добавили, что причины возгорания установит дознаватель.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как из кровли здания идет густой дым, а у складских помещений стоит несколько пожарных машин.

Ранее в сентябре в Уссурийске Приморского края произошел пожар на территории одноэтажного овощного склада. Его площадь составила 700 кв. м. По данным регионального главка МЧС, никто не пострадал.

Теги: Красноярск, склад, пожар
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