В Омске второй раз за два дня загорелся мусорный полигон

В Омске второй раз за два дня загорелся мусорный полигон

В Омске на кировском полигоне твердых бытовых отходов вновь возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное региональное управление МЧС.

Информация о возгорании поступила в 18:15 по местному времени (15:15 мск). Его площадь составила 300 кв. м. Пожар тушат десять спасателей и две единицы спецтехники.

Накануне на кировском полигоне произошел пожар, его площадь составила 2 га. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:27 (15:27 мск). ТАСС уточняет, что его потушили утром 16 мая.

Отмечается, что старые полигоны в регионе функционируют без лицензии в режиме накопления мусора. Ежегодно в Омской области образуется около 1,16 млн т отходов.

