В Омске второй раз за два дня загорелся мусорный полигон

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,49 -0,16 EUR Бирж. 72,14 -0,31 Brent 72,86 +1,17% USD Нал. 65,03 64,19 EUR Нал. 72,81 71,91 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1184 -0,0016 BTC/USD Бирж. 7 869,60 -260,90 IMOEX 2 582,89 +1,11% RTSI 1 261,52 +1,16% DJIA 25 795,71 +0,58% Nasdaq 7 866,52 +0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Транснефть ₽135 900 (-13,91%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+18,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Транснефть ₽135 900 (-13,91%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+18,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
Греф заявил об отсутствии интереса властей к созданию новой авиакомпании Бизнес, 16:56 Путин сообщил об опережении графика по железной дороге на Крымском мосту Общество, 16:48 Мой район: актер и режиссер Артем Михалков о Патриарших прудах РБК и Элитная недвижимость, 16:48 ФБР назвало россиян причастными к крупной преступной кибергруппировке Политика, 16:45 В Омске второй раз за два дня загорелся мусорный полигон Общество, 16:40 Путин предложил способ решения конфликта из-за храма в Екатеринбурге Политика, 16:38 Путин назвал наглостью отсутствие оплаченной из бюджета детской площадки Общество, 16:36 «Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье Технологии и медиа, 16:33 Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 16:33 Специалист Group-IB рассказал о схеме накрутки голосов в «Голос. Дети» Общество, 16:30 Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты близ Эстонии Общество, 16:28 Путин обсудит с правительством возвращение распределения после вузов Общество, 16:25 Фадеев назвал попыткой спасти репутацию отмену итогов «Голос. Дети» Общество, 16:21 Правительство разработало закон о «регуляторной гильотине» Экономика, 16:16
Общество ,  
0 
В Омске второй раз за два дня загорелся мусорный полигон

В Омске на кировском полигоне твердых бытовых отходов вновь возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное региональное управление МЧС.

Информация о возгорании поступила в 18:15 по местному времени (15:15 мск). Его площадь составила 300 кв. м. Пожар тушат десять спасателей и две единицы спецтехники.

Общество
В Омской области потушили пожар площадью 1 тыс. кв. м

Накануне на кировском полигоне произошел пожар, его площадь составила 2 га. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:27 (15:27 мск). ТАСС уточняет, что его потушили утром 16 мая.

Отмечается, что старые полигоны в регионе функционируют без лицензии в режиме накопления мусора. Ежегодно в Омской области образуется около 1,16 млн т отходов.
 

Теги: Омск, мусорный полигон, Пожар
Материалы по теме
В Омской области произошел пожар в ангаре с автотехникой
Общество
Пожар на мусорном полигоне в Подмосковье потушили
Общество
В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter