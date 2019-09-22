В ВТБ сообщили о восстановлении работы онлайн-сервисов

Онлайн-сервисы банка ВТБ восстановили работу после сбоя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Работа мобильного банка и других систем полностью восстановлена. Мы еще раз приносим всем нашим клиентам самые искренние извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Сбой в работе сайта банка произошел 22 сентября. В частности, при попытке пользователей зайти на сайт сообщалось о том, что на сайте банка ведутся работы «над улучшениями в интернет-банке». Также пользователи испытали трудности при попытке получить доступ к банку через мобильные приложения. В частности, у клиентов банка на экране высвечивались объявления о профилактике системы.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пользователи пожаловались на отсутствие доступа к системе. Так, 73% пользователей сообщили о проблеме при доступе в систему, еще 15% пожаловались на сбои во всех сервисах. Кроме того, владельцы карт ВТБ рассказали, что не смогли ими расплатиться во время совершения покупок.

До этого сбой в системе онлайн-сервисов наблюдался в мае. Тогда на невозможность воспользоваться сервисами пользователи ВТБ пожаловались на страницах банка в социальных сетях.