Интернет-банк ВТБ оказался недоступен для пользователей, сообщается на сайте ВТБ. На сайте банка сообщается о работе «над улучшениями в интернет-банке». Пользователям рекомендовано снова попробовать зайти на сайт после 14:00 мск.

При попытке зайти в мобильное приложение ВТБ появляется объявление о профилактике системы, пользователям рекомендуется повторить попытку входа позже.

РБК направил запрос в ВТБ.

Согласно данным портала Downdetector, пользователи интернет-банка начали жаловаться на отсутствие доступа к системе в 06:00 мск, на пике количество жалоб достигло 158 сообщений. 73% пожаловавшихся на неполадки заявили, что не могут войти в систему, 15% сообщили о сбое всех сервисов. Пользователи также отмечают, что не могут расплатиться за покупки картами ВТБ.

В конце августа пользователи сообщили о неполадках в работе сервиса «Сбербанк онлайн». В пресс-службе банка заявили РБК, что системы Сбербанка работают в штатном режиме, добавив, что не фиксируют жалоб от клиентов.