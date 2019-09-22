Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Чарли Роули уже нанял известного в Британии адвоката и рассчитывает добиться справедливости

Фото: Matt Dunham / AP

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на самого Роули и его защитника.

«Это [отравление] очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», — приводит издание слова Роули.

Адвокатом британца стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году, отмечает издание. Защитник рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России.

По словам Магуаира, Дон и Чарли были невинными жертвами. «Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов в результате попадания отравляющего вещества в его организм, но говорит, что его самое большое беспокойство — утаивание правды о том, что действительно произошло. Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он поручил нам, чтобы помочь ему получить эти ответы», — сказал адвокат.

В апреле Роули встречался в российским послом в Великобритании. Встреча проходила в российском посольстве в Лондоне. На нее Роули приходил со своим братом Мэтью. Позднее в интервью Sunday Mirror Роули рассказал, что по прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Британец также сообщил, что на встрече с послом спросил о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным.