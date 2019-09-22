СМИ узнали размер пенсий российских звезд

Журнал «Телепрограмма» узнал, какую пенсию получают звезды российского шоу-бизнеса. Материал построен на комментариях актрисы Светланы Светличной, артиста Николая Цискаридзе, телеведущей Розы Сябитовой, певицы Лолиты, телеведущего Николая Дроздова и певицы Алены Свиридовой. Также в материале содержатся данные о пенсии Аллы Пугачевой.

По данным издания, самая большая пенсия среди опрошенных оказалась у актрисы Светланы Светличной. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» ежемесячно получает 50 тыс. руб.

Немного меньше оказалась пенсия у Аллы Пугачевой. С учетом надбавки за звание народной артистки СССР Примадонна ежемесячно получает от государства 47 тыс. руб. Как сообщает «Телепрограмма», часть пенсии певица жертвует на благотворительные цели.

Заслуженная артистка России Алена Свиридова рассказала журналу, что получает 41 тыс. руб. «У меня когда-то стипендия была 40 руб., а теперь пенсия почти такая же — 41 тыс.», — шутит певица.