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СМИ узнали размер пенсий российских звезд

Журнал «Телепрограмма» узнал, какую пенсию получают звезды российского шоу-бизнеса. Материал построен на комментариях актрисы Светланы Светличной, артиста Николая Цискаридзе, телеведущей Розы Сябитовой, певицы Лолиты, телеведущего Николая Дроздова и певицы Алены Свиридовой. Также в материале содержатся данные о пенсии Аллы Пугачевой.

По данным издания, самая большая пенсия среди опрошенных оказалась у актрисы Светланы Светличной. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» ежемесячно получает 50 тыс. руб.

Немного меньше оказалась пенсия у Аллы Пугачевой. С учетом надбавки за звание народной артистки СССР Примадонна ежемесячно получает от государства 47 тыс. руб. Как сообщает «Телепрограмма», часть пенсии певица жертвует на благотворительные цели.

Заслуженная артистка России Алена Свиридова рассказала журналу, что получает 41 тыс. руб. «У меня когда-то стипендия была 40 руб., а теперь пенсия почти такая же — 41 тыс.», — шутит певица.

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Как сообщил телеведущий Николай Дроздов, его пенсия в 30 тыс. руб. больше, чем зарплата, которую он получает на географическом факультете МГУ. Чтобы помогать дочери и двум внукам, Дроздов снимается в рекламе, выступает с лекциями и сопровождает туристов в заграничных путешествиях.

Лолита Милявская получает 21 тыс. руб. Певица отметила, что рассчитывала на меньшую сумму, так как начинала свою карьеру на Украине. Милявская сообщила, что пока не пробовала жить на эти деньги.

По данным «Телепрограммы», меньше всего оказались пенсии телеведущей Розы Сябитовой, получающей 14 тыс. руб., и артиста балета Николая Цискаридзе, чья пенсия составляет 12 тыс. руб.

Теги: пенсия, пенсионеры, эстрада
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