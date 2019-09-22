СМИ сообщили об освобождении захваченных у Камеруна российских моряков

Пираты освободили моряков, в том числе россиян, которых захватили у берегов Камеруна. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в компании-работодателе.

По данным собеседника, моряков привезли в Германию. Он добавил, что они могут вернуться на родину на следующей неделе. Источник отметил, что все моряки живы и здоровы.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии.

В середине августа пираты захватили грузовое судно «Мармалайт» у берегов Камеруна. МИД России сообщал, что нападавшие взяли в плен восемь членов экипажа, среди которых оказались трое россиян. Судно принадлежит немецкой компании MC-Schiffahrt и ходит под флагом Антигуа и Барбуды.