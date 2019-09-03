В авиакомпании назвали дату начала работы посадившего А321 на поле пилота

В авиакомпании назвали дату начала работы посадившего А321 на поле пилота

Командир аварийно севшего на кукурузное поле самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов приступит к работе 4 сентября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Гасникова отметила, что к выполнению полетов пилот приступит не раньше следующей недели. «Дамир Юсупов выходит из отпуска завтра, но сначала он должен пройти все необходимые медицинские обследования. К полетам он приступит не ранее следующей недели», — объяснила она.

Дамир Юсупов — командир самолета А321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил вынужденную посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. В оба двигателя самолета попали птицы, после чего экипаж принял решение сажать борт на кукурузное поле. В результате происшествия никто не погиб, но 76 человек получили различные травмы.

После произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На время следственных действий экипаж самолета отстранили от полетов. Пилоты и бортпроводники вернулись в Екатеринбург.