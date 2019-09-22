Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Пилот севшего в кукурузном поле лайнера А321 вернулся к полетам Общество, 12:07 Шойгу ответил «даже думать об этом не хочу» на вопрос о войне с Украиной Политика, 12:01 Семь финалов Даниила Медведева в сезоне 2019. Фоторепортаж Спорт, 11:55  Минобороны показало видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов» Политика, 11:47 Тюнинг без границ: 5 самых безумных автомобильных шедевров РБК и Discovery, 11:40 Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива Политика, 11:36 В Красноярске на складе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м Общество, 11:22 Порошенко оценил шансы новых властей Украины посадить его в тюрьму Политика, 11:07 В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных Общество, 10:42 Шойгу назвал главную угрозу для России «и не только» Политика, 10:26 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 10:20 Шойгу назвал возможным отмену призыва в России Общество, 10:06 Бой между Родригесом и Стивенсом на UFC не состоялся из-за травмы бойца Спорт, 10:02 WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияду от хуситов о новых атаках Ирана Политика, 09:47
Политика ,  
0 
Шойгу ответил «даже думать об этом не хочу» на вопрос о войне с Украиной

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что между Россией и Украиной не будет прямого военного столкновения. Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

«Даже думать об этом не хочу. Я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — сказал он.

Политика
Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения

Шойгу выразил надежду, что у власти и народа Украины хватит силы воли и возможностей, чтобы остудить «горячие головы», призывающие к войне.

Министр добавил, что украинцы являются братским народом россиян. Он рассказал, что его родственники по материнской линии — с Украины и что он был крещен в одном из храмов города Стаханов в Луганской области.

Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

В середине сентября бывший секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве, так как последняя имеет второй в мире ядерный потенциал. По его словам, Украина не способна ничего противопоставить России в вопросах стратегического вооружения, так как отказалась от ядерного оружия.

Теги: Минобороны, Сергей Шойгу, Украина, война
Материалы по теме
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter