Шойгу ответил «даже думать об этом не хочу» на вопрос о войне с Украиной

Шойгу ответил «даже думать об этом не хочу» на вопрос о войне с Украиной

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что между Россией и Украиной не будет прямого военного столкновения. Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

«Даже думать об этом не хочу. Я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — сказал он.

Шойгу выразил надежду, что у власти и народа Украины хватит силы воли и возможностей, чтобы остудить «горячие головы», призывающие к войне.

Министр добавил, что украинцы являются братским народом россиян. Он рассказал, что его родственники по материнской линии — с Украины и что он был крещен в одном из храмов города Стаханов в Луганской области.