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Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России

Украина, как в 2014 году, так и сейчас, не может объявить войну России, которая имеет второй в мире ядерный потенциал. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает его пресс-служба.

По его словам, Киев в своем «пацифистском порыве» в свое время отказался от ядерного оружия, именно поэтому в вопросах стратегического вооружения Украине нечего противопоставить России.

«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были на закате СССР, и мы освободим не только Крым», — резюмировал он.

Турчинов добавил, что Москве нужен был не только Крым, а «вся Украина, поэтому шестой год подряд против нас идет война». По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Александр Турчинов, занимавший должность секретаря СНБО с 2014 года, был уволен 19 мая — за день до инаугурации Зеленского. Ранее он сообщал, что сам написал заявление об отставке. В конце мая стало известно, что Зеленский изменил состав СНБО и назначил себя председателем ведомства.

В конце августа первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что после распада СССР Киев вынужден был отказаться от ядерного оружия. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать американских санкций. Кравчук также добавил, что во времена СССР на Украине было 165 ядерных боеголовок, «нацеленных на США».

Теги: Александр Турчинов, Украина, ядерное оружие
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