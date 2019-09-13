Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России

Украина, как в 2014 году, так и сейчас, не может объявить войну России, которая имеет второй в мире ядерный потенциал. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает его пресс-служба.

По его словам, Киев в своем «пацифистском порыве» в свое время отказался от ядерного оружия, именно поэтому в вопросах стратегического вооружения Украине нечего противопоставить России.

«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были на закате СССР, и мы освободим не только Крым», — резюмировал он.

Турчинов добавил, что Москве нужен был не только Крым, а «вся Украина, поэтому шестой год подряд против нас идет война». По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Александр Турчинов, занимавший должность секретаря СНБО с 2014 года, был уволен 19 мая — за день до инаугурации Зеленского. Ранее он сообщал, что сам написал заявление об отставке. В конце мая стало известно, что Зеленский изменил состав СНБО и назначил себя председателем ведомства.