В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

Правоохранительные органы Таджикистана задержали мужчину, обвиняемого в нападении на двух российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра МВД страны Умарджон Эмомали.

Задержанный является жителем города Бохтар, где располагается 201-я российская военная база. По словам начальника пресс-службы, он находится под следствием.

Накануне двое военнослужащих с этой базы получили ножевые ранения. Их госпитализировали в больницу Душанбе. По данным МВД Таджикистана, на них напал человек, который стоит на учете в психиатрическом диспансере. Во время инцидента они были вне части.

В пресс-службе Центрального военного округа Минобороны России рассказали, что угрозы жизни военнослужащих нет. В округе отметили, что пострадали солдаты-контрактники. Командование российской военной базы проводит проверку вместе с правоохранительными органами Бохтара.