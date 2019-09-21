В Таджикистане мужчина с ножом ранил двоих российских военнослужащих

В местной милиции заявляют, что нападавший находился на учете в психиатрическом диспансере. Угрозы жизни военнослужащих нет

Фото: Искандар Аминов / РИА Новости

Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ножевые ранения и были госпитализированы, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МВД Таджикистана. Утверждается, что в момент происшествия солдаты находились вне части, в городе Бохтар (бывший Курган-Тюбе).

На военнослужащих напал местный житель, который, по имеющейся информации, стоит на учете в психиатрическом диспансере. Состояние российских солдат не уточняется. Они госпитализированы в больницу в Душанбе.

Агентству ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что угрозы жизни военнослужащих нет, их состояние оценивается как удовлетворительное. Там уточнили, что речь идет о солдатах, которые проходят службу по контракту.

РБК обратился за комментарием в Минобороны России.

201-я военная база (бывшая 201-я мотострелковая дивизия) является одной из крупнейших российских военных баз за рубежом. В 2015 году она была усилена ударными и транспортно-боевыми вертолетами, два года спустя на ней появился дивизион РСЗО «Ураган». По соглашению с властями Таджикистана российская армия будет находиться в стране минимум до 2042 года.