Следователи направили в суд дело еще одного участника банды Басаева

Следователи направили в суд уголовное дело против ​Руслана Исламова, члена банды Шамиля Басаева. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СКР).

По данным следствия, в июне 1995 года он вступил в банду, в составе которой напал на организации и жителей Буденновска в Ставропольском крае. Не менее 160 боевиков были вооружены автоматами, гранатами и взрывными устройствами. В СКР отметили, что тогда они убили 129 человек и ранили 317. При этом боевики взяли в заложники еще 1586 человек.

В комитете добавили, что Исламов скрывался от правоохранительных органов более 15 лет. Он сменил фамилию и получил паспорт гражданина России. Его заключили под стражу.

Против Исламова возбудили дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), два эпизода пп. «в», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват заложников). Следователи передали его в Северо-Кавказский окружной военный суд.