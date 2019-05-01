Участник банды Басаева получил 13 лет колонии за нападение на военных

Верховный суд Дагестана приговорил Ризвана Муласанова – участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба – к 13 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет. Его признали виновным по ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих).

Как установили следствие и суд, в сентябре 1999 года Муласанов участвовал в вооруженном мятеже на территории Новолакского района Дагестана. Он «совершил вооруженное нападение на военнослужащих федеральных сил Российской Федерации», в ходе которого один военный погиб, а трое получили ранения.

В отношении остальных членов банды расследование продолжается.

В 2015 году Муласанов уже проходил по делу о вооруженном нападении на станицу Червленную в Шелковском районе Чечни. Вместе с ним к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет приговорили и других членов группировки Хаттаба, также признанных виновными в убийстве российских военных. В результате нападения, совершенного в октябре 1999 года, 15 человек погибли и 28 были ранены.

