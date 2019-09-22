Спасатели полностью ликвидировали пожар в торговом центре Владивостока

Во Владивостоке полностью ликвидировали пожар в торговом центре «Максим». Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Приморскому краю.

Пожар окончательно потушили в 08:49 по местному времени (01:49 мск). Пожарные покинули территорию ТЦ. В ведомстве отметили, что на месте работают следователи, сотрудники прокуратуры и специальные комиссии, поэтому в торговый центр не пускают арендаторов.

Пожар в ТЦ во Владивостоке произошел в субботу, 21 сентября. Спасатели ликвидировали открытое горение и начали проводить проливку, разбор конструкций, а также поиск очагов, где могло продолжаться тление.

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Всего площадь ТЦ «Максим» составляет 16 тыс. кв. м. В результате пожара никто не пострадал.