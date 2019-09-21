В Сети появилось видео изнутри загоревшегося ТЦ во Владивостоке

На YouTube появилось видео изнутри торгового центра «Максим» во Владивостоке, где произошел пожар. На записи видно, как пожарные ходят внутри здания, также видны искры и отсветы от пожара.

Пожар, площадь которого составила 1 тыс. кв. м, удалось локализовать в 9:40 (2:40 мск). По данным местных СМИ, тушение огня еще продолжается.

Как сообщили в администрации Приморского края, пожар начался в кафе на мансарде. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона. Как передает ТАСС, в пресс-службе ГУ МЧС по региону эту информацию пока не подтвердили. Там отметили, что заключение должны дать специалисты пожарной лаборатории, которая начнет работу после ликвидации возгорания.

В результате пожара никто не пострадал, однако внутри частично обрушились конструкции.