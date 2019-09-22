Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияду от хуситов о новых атаках Ирана Политика, 09:47 Спасатели полностью ликвидировали пожар в торговом центре Владивостока Общество, 08:56 ВОЗ обвинила Танзанию в сокрытии данных о случаях заболевания Эболой Общество, 08:38 В Москве три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи Общество, 08:25 СМИ узнали о предупреждении Эр-Рияда об изменениях поставок нефти в Токио Бизнес, 08:18 Эрдоган назвал актуальным вопрос покупки у США комплексов Patriot Политика, 07:52 Три человека погибли при пожаре в доме и гараже в Удмуртии Общество, 07:22 Российские военные доставили 4 т продовольствия в пригороды Дамаска Политика, 07:05 Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор Политика, 06:47 Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток Политика, 06:43 Депутат партии Зеленского сообщил о несоответствии ценностей Украины и ЕС Политика, 06:25 Эксперт назвал самые частые причины смерти российских туристов в Турции Общество, 05:58 В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа» Общество, 05:32 Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского Политика, 05:24
Общество ,  
0 
ВОЗ обвинила Танзанию в сокрытии данных о случаях заболевания Эболой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Танзания скрывает данные о заболевании вирусом Эбола. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

10 сентября организация узнала, что в городе Дар-эс-Салам погиб человек с подозрением на Эболу. По неофициальным данным, полученным ВОЗ, людей, с которыми контактировал умерший, поместили на карантин. Организация направила запрос о проверке этого случая.

На следующий день ВОЗ узнала, что анализы погибшего на вирус оказались положительными. В этот же день организация получила неофициальные данные о том, что в городе Мванза находится еще один житель с подозрением на Эболу, однако в итоге результаты его анализов оказались отрицательными.

Общество
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни

ВОЗ добавила, что 12 сентября узнала у источников, что в больницу Дар-эс-Салама поступил 27-летний пациент с подозрением на заболевание Эболой. При этом дополнительных данных о его анализах организация не получила.

«Несмотря на несколько запросов, ВОЗ не получила более подробной информации ни об одном из этих случаев от властей Танзании», — говорится в сообщении.

В середине сентября ВОЗ сообщила, что в Танзании женщина умерла от неизвестной болезни. Организация направила в страну команду специалистов, чтобы расследовать смерть человека.

Общество
Роспотребнадзор объявил о ликвидации эпидемии Эболы в Западной Африке

При этом медики обнаружили у нее симптомы, которые проявляются при лихорадке Эбола. Однако представитель Центра США по контролю и профилактике заболеваний заявил, что, вероятно, у женщины не было этого вируса.

В конце августа правительство Демократической республике Конго сообщило, что в результате вспышки вируса Эбола в восточной части страны в 2019 году погибли 2 тыс. человек.

Теги: Всемирная организация здравоохранения, Танзания, Эбола
Материалы по теме
Число жертв вспышки Эболы в Конго превысило 2 тыс.
Общество
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter