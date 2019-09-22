ВОЗ обвинила Танзанию в сокрытии данных о случаях заболевания Эболой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Танзания скрывает данные о заболевании вирусом Эбола. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

10 сентября организация узнала, что в городе Дар-эс-Салам погиб человек с подозрением на Эболу. По неофициальным данным, полученным ВОЗ, людей, с которыми контактировал умерший, поместили на карантин. Организация направила запрос о проверке этого случая.

На следующий день ВОЗ узнала, что анализы погибшего на вирус оказались положительными. В этот же день организация получила неофициальные данные о том, что в городе Мванза находится еще один житель с подозрением на Эболу, однако в итоге результаты его анализов оказались отрицательными.

ВОЗ добавила, что 12 сентября узнала у источников, что в больницу Дар-эс-Салама поступил 27-летний пациент с подозрением на заболевание Эболой. При этом дополнительных данных о его анализах организация не получила.