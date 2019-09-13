ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни

ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы обратились к должностным лицам Министерства здравоохранения Танзании за дополнительной информацией и предложили нашу поддержку», — говорится в заявлении.

Организация заявила, что уже работает с национальными органами здравоохранения и проинформирует представителей государств — участников ВОЗ о результатах расследования.

У жительницы Танзании, чья смерть расследуется Всемирной организацией здравоохранения, вероятно, не было лихорадки Эбола, заявил Reuters представитель Центра США по контролю и профилактике заболеваний.