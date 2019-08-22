Роспотребнадзор объявил о ликвидации эпидемии Эболы в Африке

Африканская эпидемия лихорадки Эбола ликвидирована, заявила в интервью «РИА Новости» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что прекращать работу нельзя, так как вероятность новой вспышки «есть всегда». Попова также рассказала, что ее ведомство обеспечивает в Западной Африке лабораторную диагностику Эболы и других опасных инфекционных заболеваний.

В начале июля Роспотребнадзор объявил, что создал новую вакцину против Эболы, которая прошла государственную регистрацию. Заявление было сделано на конференции в Демократической республике Конго, была зафиксирована вспышка лихордки, которая стала причиной гибели более 1,5 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называла вспышку чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

Вирус Эбола вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, за время эпидемии погибли более 10 тыс. человек.