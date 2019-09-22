Российские военные доставили 4 т продовольствия в пригороды Дамаска

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили около 4,5 т гуманитарной помощи жителям пригородов Дамаска. Об этом ТАСС сообщил представитель ЦПВС Сергей Дубровин.

Так, жители населенного пункта Айн-Терма в регионе Восточная Гута получили продовольственные наборы, в которые входят рис, мука, чай, сахар и сгущенное молоко.

«До войны в Айн-Терме жили до 150 тыс. человек. После освобождения прошло больше года, многие решили вернуться. Теперь у нас проживают уже 50 тыс. человек, но жизнь нельзя назвать легкой», — цитирует «РИА Новости» слова главы местной администрации Ахмеда Али.

В начале сентября в Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли удар по зоне деэскалации в Идлибе, не поставив об этом в известность представителей России и Турции. По мнению Москвы, Соединенные Штаты поставили под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации.

В Госдепартаменте США в ответ подчеркнули, что операция в сирийской провинции Идлиб была «точным и целенаправленным» ответом лидерам группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена России).