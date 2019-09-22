Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору. Об этом сообщает телеканал NHK.

Переговоры планируется провести на следующей неделе в Нью-Йорке. «Эта проблема, которая остается нерешенной уже более 70 лет после войны, связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии», — уточнил он.

Ранее, 5 сентября, премьер Японии Синдзо Абэ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что намерен продолжать с Москвой переговоры по заключению мирного договора, «ориентированного на будущее».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль позитивно рассматривает сотрудничество между двумя странами, однако отметил завышенные ожидания Токио в отношении мирного договора.