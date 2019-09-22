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Политика ,  
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Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору. Об этом сообщает телеканал NHK. 

Переговоры планируется провести на следующей неделе в Нью-Йорке. «Эта проблема, которая остается нерешенной уже более 70 лет после войны, связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии», — уточнил он.

Политика
Кремль сообщил о завышенных ожиданиях Токио по мирному договору

Ранее, 5 сентября, премьер Японии Синдзо Абэ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что намерен продолжать с Москвой переговоры по заключению мирного договора, «ориентированного на будущее».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль позитивно рассматривает сотрудничество между двумя странами, однако отметил завышенные ожидания Токио в отношении мирного договора.    

Япония и Россия не заключали мирный договор после Второй мировой войны. Власти Токио претендуют на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Россия считает, что эти территории законно перешли в состав СССР по итогам войны. Синдзо Абэ выразил надежду, что Москва и Токио решат вопрос с договором до 2021 года.  

Теги: МИД Японии, Сергей Лавров, мирный договор, Курильские острова
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Политика
Абэ подтвердил намерение продолжать диалог по мирному договору с Россией
Политика
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