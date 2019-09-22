Полиция Гонконга задержала подростка по подозрению в сожжении флага

Полиция Гонконга в субботу, 22 сентября, задержала 13-летнюю девочку, подозреваемую в сожжении национального флага Китая. Об этом сообщает телеканал RTHK.

По данным следствия, национальный символ был уничтожен в ходе акций протеста в районе Тун-Мун. Школьница была отправлена под арест после проведения расследования.

Как передает Global News, в субботу, 21 сентября, в Гонконге состоялись антиправительственные демонстрации. Полиция обвинила протестующих в разбрызгивании воды на офицеров в Тун-Муне. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

Протестные акции проходят в Гонконге с начала июня. Первая многотысячная акция прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышло около 2 млн человек. Демонстранты выступали против поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых в нарушении закона Китаю.