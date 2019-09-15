МИД посоветовал туристам избегать людных мест в Гонконге

Министерство иностранных дел рекомендует избегать массового скопления людей в Гонконге в связи с проходящим там митингом. Сообщение опубликовано на странице департамента Ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter.

«В гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг, усилены меры безопасности, нарушено движение общественного транспорта», — сказано в сообщении

Протесты в Гонконге начались весной этого года из-за законопроекта, который предполагает поправки в закон об экстрадиции. Они, в частности, разрешают выдавать подозреваемых материковому Китаю. Активисты считают, что с помощью законопроекта Пекин планировал повлиять на судебную систему страны. 4 сентября председатель администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект об экстрадиции.