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Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу». 

«Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

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Порошенко сообщил о готовности встретиться с Зеленским

Ранее «Страна.ua» опубликовала переписку депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она заявила о планах Порошенко провести в стране новый госпереворот. По ее словам, Арсен Аваков также продолжит работу на посту министра МВД до декабря.    

В мае Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве. Он отказывался подписывать документ с ноября 2016 года. В феврале 2014 года в результате столкновений между силовиками и участниками протестов погибли более 80 человек.     

Теги: Петр Порошенко, Майдан, Украина
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